"O Manchester City tem um jogador muito especial em Gabriel Jesus. Quem sabe se no futuro não será o melhor jogador do Mundo," referiu o ex-Barcelona e agora embaixador dos blaugrana, sublinhando que o compatriota precisa de tempo para se afirmar num meio onde a concorrência é muito forte:



"Neste momento o melhor é [Lionel] Messi. Disse sempre que o próximo seria Neymar, mas aos 19 anos, com todo o potencial que tem, pode ser o Gabriel."



O brasileiro Gabriel Jesus, de apenas 19 anos, está nas bocas do mundo e tudo começou por causa do valor da transefrência do Palmeiras para o Manchester City ter ficado registada por 30 milhões de euros.No entanto, as primeiras exibições do avançado na Premier League - marcou 3 golos em 3 jogos -, serviram para confirmar o potencial que tem e que convenceu os citizens a investir forte na sua contratação. Ronaldinho Gaúcho, em declarações ao jornal 'Daily Mirror', não tem dúvidas aposta forte, dizendo que Gabriel Jesus tem qualidade para ser o melhor do Mundo.