"Explorar o Mundo em 2017". O desejo expresso por Ronaldinho Gaúcho nas redes sociais faz baixar as expetativas dos dirigentes do Coritiba em relação à proposta apresentada a 24 de janeiro ao médio brasileiro, de 36 anos.Quando confrontado com a proposta formal apresentada pelo diretor executivo internacional do clube, Juliano Belletti, e pelo diretor de futebol, Alex Brasil, que previa um salário de 80.000 euros mensais e participação nas receitas de 'merchandising' do clube, Ronaldinho Gaúcho ficou de dar uma resposta até ao início de fevereiro, o que, na prática, não aconteceu.É certo que o médio tem estado fora no Brasil. Nos últimos dias esteve em Paris, onde foi homenageado pelo Paris Saint-Germain, e em Barcelona, onde conversou sobre a possibilidade de tornar-se embaixador do emblema catalão. Mas, este desejo súbito de "explorar o Mundo" em 2017, deixa transparecer que Ronaldinho Gaúcho está mais inclinado para viajar do que para voltar a calçar as chuteiras e jogar a sério pelo Coritiba.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil