Ronaldinho foi ainda desafiado a escolher entre a sua equipa que venceu a Liga dos Campeões e a atual formação do Barcelona. "Nunca gosto de comparações. Éramos uma grande equipa com grandes jogadores e individualidades, ao passo que a equipa atual também é uma grande formação, com grandes jogadores e individualidades. Fui bem sucedido, a minha equipa foi bem sucedida e ganhámos muitos troféus. E o Barça dos dias de hoje também é assim. Tem muito sucesso, por isso quero desejar-lhes o melhor", concluiu o ex-jogador de 36 anos.

Ronaldinho Gaúcho nunca escondeu a sua amizade com Neymar ,nem a admiração que tem pelo compatriota. O antigo jogador brasileiro voltou a falar sobre o avançado do Barcelona , que foi fundamental para a 'remontada' frente ao Paris SG , comparando o jovem de 25 anos a Cristiano Ronaldo e Messi."O Neymar é um amigo chegado e é o maior ídolo do Brasil atualmente. Já está ao mesmo nível de [Cristiano] Ronaldo e Messi e esperamos verdadeiramente que um dia ele possa vencer a Bola de Ouro e continuar o seu sucesso. No entanto, já está no topo e será uma questão de tempo", declarou Ronaldinho ao diário 'Gulf News'.