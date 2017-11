Adianta ainda a imprensa brasileira que Ronaldinho Gaúcho não foi o único futebolista convidado. Leonardo Silva, central do Atlético Mineiro, de 38 anos, também chegou a ser sondado, mas terá recusado a proposta por não querer envolver-se em política.

Ronaldinho Gaúcho foi convidado pelo Partido Ecológico Nacional para ser candidato a senador por Minas Gerais, segundo conta a imprensa brasileira. O antigo internacional canarinho, ídolo do Atlético Mineiro que passou pelo Barcelona, pelo AC Milan, pelo PSG, entre outros, vai reunir-se com o líder do partido em Belo Horizonte no dia 8 de dezembro, no sentido de discutir uma possível candidatura.