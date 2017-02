O futebol promove paixões e deixa corações divididos. Ronaldinho Gaúcho que o diga. O brasileiro que já atuou no PSG, de 2001 a 2003, e no Barcelona, de 2003 a 2008, não consegue decidir por quem irá torcer no jogo desta terça-feira da Liga dos Campões entre dois dos emblemas que representou."Nunca vou conseguir escolher entre as duas equipas. Ambas estão no meu coração. É difícil para mim porque as amo", disse em declarações ao site 'Goal.com'. O vencedor do Mundial'2002 foi recentemente nomeado embaixador do Barça , além de ter sido recebido como um herói em Paris antes do encontro frente ao Monaco.Quanto ao jogo da Liga dos Campeões, Ronaldinho diz que irá ser muito equilibrado e que não há favoritos. "São duas grandes equipas com jogadores de classe mundial, portanto, tudo pode acontecer. Não há nada certo, nada é impossível no futebol", concluiu.