Em onze jornadas da Liga espanhola, Cristiano Ronaldo está a viver o pior arranque goleador da sua carreira, mas nem isso parece afetar a ambição e confiança do melhor do Mundo. De tal forma que, logo depois do duelo com o Las Palmas , no qual ficou em branco, o capitão da Seleção Nacional fez uma espécie de aposta com os seus colegas: no final da temporada vencerá o 'Pichichi', o prémio de melhor marcador da temporada na Liga Uma aposta arriscada e ambiciosa por parte do avançado português, que de momento tem apenas um golo marcado, já a 11 do líder neste particular, o argentino Leo Messi.

Autor: Fábio Lima