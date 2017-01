Cristiano Ronaldo com direito a uma autêntica 'guarda de honra'

Cristiano Ronaldo apresentou , a 7 de janeiro no Bernabéu, a 4.ª Bola de Ouro e dedicou a conquista do troféu aos adeptos merengues. No relvado, o avançado do Real Madrid teve a seu Kopa, Michael Owen, Luís Figo, Ronaldo e Zidane, que também conquistaram o troféu enquanto jogadores. E o que não passou despercebido foi o excesso de peso do 'Fenómeno', com Owen a fazer um comentário no Twitter que afinal não ficou sem resposta por parte do antigo jogador brasileiro."Pensei que estava a ganhar peso até que vi o meu antigo companheiro Ronnie", escreveu Owen. O comentário de Ronaldo surgiu dias depois na gala da FIFA. "Não falei com ele mas choca-me a importância que o meu peso tem no mundo em que vivemos. Não sei o que isso significa na realidade", referiu o antigo internacional brasileiro citado pela imprensa do seu país.

Autor: Sandra Lucas Simões