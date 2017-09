Continuar a ler

Já Zidane espera que este seja o jogo do reencontro do ataque com os golos. "Oxalá. Sempre disse que o importante é criar ocasiões de golo. Mas se falhas, não podes estar muito contente. Amanhã [hoje] é um bom cenário para tentar mudar isso. Nunca ganhámos lá e esse é o nosso objetivo", afirmou o técnico francês do Real Madrid. E ainda dentro do tema Ronaldo, até Carvajal resolveu motivar o português: "Ninguém duvida dele. É um espetáculo em cada treino e as ocasiões acabarão por dar golo pois surgem constantemente."Bosz espera manter o registo do Dortmund em casa frente ao Real – três vitórias e três empates – mas faz elogios ao bicampeão europeu. "Não é um teste. Estamos em boa forma e este tipo de jogos motiva-nos. Ver jogar o Real Madrid deixa-me alegre. Jogam bom futebol sobretudo desde que Zidane chegou. E as equipas espanholas têm dominado a Europa, sobretudo o Barça, Real e Atlético. Têm um nível muito elevado", disse, desvalorizando as baixas de Marcelo, Kovacic e Benzema nesta 2ª ronda do Grupo H: "O Real não está vulnerável. Nós também temos ausências mas praticamos o nosso futebol."Zidane confirmou a disponibilidade de Kroos e equiparou Casemiro a... Makelele e Deschamps: "Sim, podem comparar-se. É um jogador que dá equilíbrio à defesa e ataque, faz o mesmo trabalho que eles os dois. E não é surpresa."