Lista de convocados:



Guarda-redes: Keyor Navas, Casilla e Yáñez



Defesas: Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Danilo e Marcelo



Médios: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio e Isco



Avançados: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Morata e Mariano



?#RealMadrid 2??2?? @sscnapoli #RMUCL #RMMovistar pic.twitter.com/t3yMUxrulC — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 6 de março de 2017 Keyor Navas, Casilla e YáñezCarvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Danilo e MarceloKroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio e IscoCristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Morata e Mariano

Afinal, foi mesmo só um susto. Depois de ter falhado o jogo de sábado frente ao Eibar , Cristiano Ronaldo voltou esta segunda-feira à lista de convocados de Zinedine Zidane para o jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Nápoles , agendado para amanhã, em Itália.Na convocatória do Real Madrid com 22 nomes, destaque também para a inclusão de Gareth Bale e Alvaro Morata e para o facto de Fábio Coentrão e Raphael Varane ficarem de fora.Recorde-se que, na 1.ª mão dos 'oitavos', os merengues venceram o Nápoles por 3-1 no Santiago Bernabéu.

Autor: Sofia Lobato