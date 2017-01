Cristiano Ronaldo foi convocado por Zinedine Zidane para a receção ao Celta de Vigo, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça do Rei, naquela que é a primeira vez que o avançado português é chamado para a competição.O clube madridista disputa com os galegos a primeira mão dos quartos de final e Zidane optou por chamar o capitão da Seleção Nacional, numa lista que conta ainda com o regresso de Isco, recuperado de lesão. Já Carvajal, Pepe, Fábio Coentrão e Gareth Bale ficam de fora devido a lesão.Depois do jogo desta quarta-feira, o Real Madrid volta a defrontar o Celta de Vigo, na Galiza, a 25 de janeiro, na segunda mão dos quartos de final.

Autor: Lusa