E, segundo Ronaldo, o facto de Zidane ter aposta na rotação do plantel, sobretudo neste final de época, foi um dos segredos do Real. "Sinto-me bem, com força. Sim, chego mais fresco do que em outros anos ao fim da temporada. Estou muito feliz", concluiu.









Com 14 golos nos últimos nove jogos ao serviço do Real Madrid, Cristiano Ronaldo revelou-se fundamental no sucesso do Real Madrid nesta parte final da temporada, marcada este domingo com a conquista do título espanhol mas que ainda tem na final da Liga dos Campeões, a 3 de junho, frente à Juventus, outro ponto alto."Demonstrámos que somos uma grande equipa", afirmou o internacional português após o triunfo em Málaga, por 2-0 - com o primeiro golo a pertencer a CR7, logo aos 2' -, que selou o triunfo na Liga.