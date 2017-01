You don’t lift the trophy for best player in the world without your team. #JustDoIt Uma foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Jan 10, 2017 às 12:03 PST

Um dia depois de ter conquistado o prémio da FIFA 'The Best' , Cristiano Ronaldo voltou a destacar a importância da Seleção Nacional na atribuição do galardão."Tu não conquistas o prémio de melhor jogador do Mundo sem a tua equipa", pode ler-se na legenda da fotografia publicou no Instagram. Na imagem, Cristiano Ronaldo surge ao lado de Quaresma, Pepe, Cédric e André Gomes.