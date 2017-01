"É complicado, é preciso estar na pele dele, eu também fui muitas vezes insultado, mas quando jogava fora. No Bernabéu estás à espera de apoio. Cristiano devia morder a língua, pode pensar, mas não dizê-lo. Não é conveniente que haja uma má relação. É engraçado que os adeptos podem insultar-nos, mas nós não podemos", afirmou Hugo Sanchéz, que representou o Real Madrid entre 1985 e 1992.







Imagens revelam que Ronaldo terá insultado os adeptos do Real Madrid

Cristiano Ronaldo terá reagido com insultos aos assobios dos adeptos merengues, domingo, no jogo Real Madrid-Real Sociedad. Uma atitude que Hugo Sanchéz, o antigo avançado do clube espanhol, comentou no programa 'El Larguero', da Cadena Ser. Para o mexicano, Ronaldo tem de "morder a língua" e não responder à letra.

Autor: Marta Correia Azevedo