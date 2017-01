Continuar a ler

"Jogamos em clubes rivais, mas respeitamo-nos quando nos encontramos. Tenho uma relação normal com ele. As pessoas comparam-nos constantemente, mas isso é normal. Comparam até os nossos filhos, como crescem, que escola frequentam, quem é o mais rápido", observou Ronaldo. Ronaldo, de 31 anos, foi designado quatro vezes melhor futebolista mundial, em 2008, 2013, 2014 e 2016, menos uma do que o avançado do Barcelona, que recebeu a Bola de Ouro em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015."Jogamos em clubes rivais, mas respeitamo-nos quando nos encontramos. Tenho uma relação normal com ele. As pessoas comparam-nos constantemente, mas isso é normal. Comparam até os nossos filhos, como crescem, que escola frequentam, quem é o mais rápido", observou Ronaldo.

O internacional português Cristiano Ronaldo disse que a "guerra" com o argentino Lionel Messi, com quem repartiu o título de melhor futebolista mundial nos últimos nove anos, é uma criação do "negócio do futebol"."Para mim, essa guerra não existe (...). Faz parte do negócio do futebol. Somos dois grandes jogadores", disse Ronaldo em entrevista ao diário chinês 'Dongqiudi', que distinguiu o avançado do Real Madrid com o troféu destinado ao melhor jogador de 2016.

Autor: Lusa