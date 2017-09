A ausência de golos na derrota caseira do Real Madrid diante do Betis, na quarta-feira, assim como a pouca eficácia dos homens mais adiantados do ataque nesta época - à exceção de Cristiano Ronaldo, embora o craque português tenha estado ausente por castigo até ontem -, levou Ronaldo Nazário a comentar a atualidade merengue, com um toque de humor à mistura."Ausência de um 9? Se for preciso meto-me em forma", brincou o antigo avançado do Real, emblema que considera ter tudo para voltar ao sucesso rapidamente, nomeadamente no campeonato, onde dista já sete pontos de distância para o líder Barcelona: "Não há nada que falte ao clube. No ano passado aconteceu algo parecido e no final ganhámos a Champions e o campeonato. Não existem dúvidas sobre a capacidade da equipa"."O planeamento da época foi perfeito. O Real tem o melhor jogador do Mundo, o Cristiano, e ainda o Benzema, que também marca muitos golos. Portanto, têm tudo para voltar a ganhar jogos."