O jogar bem e o marcar



"As pessoas não conhecem a diferença entre jogar bem, jogar mais ou menos e não marcar golos. Olham para mim como uma máquina de golos, como alguém que tem de marcar sempre. Sou julgado apenas pelo facto de marcar golos, que nem sempre é a coisa mais importante. Aceito as críticas, mas não estou de acordo. É por isso que evito ler ou ouvir aquilo que se diz sobre mim", acrescentou.

Apesar do rendimento estratosférico ao longo da carreira, Cristiano Ronaldo está, como todos, sujeito à crítica. Esta temporada, em que não tem revelado uma veia goleadora tão vincada, o craque do Real Madrid já ouviu vários reparos, nomeadamente com origem... na própria casa."Não critico as pessoas que me criticam quando não marco. Na verdade, o mais estranho é que isso se passa em minha casa. Quando não marco, a minha mãe pergunta-me porquê, o meu filho pergunta-me porquê, a minha irmã, o meu irmão... Dizem-me: 'Mas o que se passa?'", adiantou ainda o goleador do Real Madrid, sublinhando: "É como se isso fosse o fim do Mundo. E tenho de ouvir isto da minha própria família. Por isso, imaginem da parte dos adeptos ou dos jornalistas... mas não tenho outra escolha a não ser aceitar. Não posso controlar o Mundo", contou o internacional português numa entrevista ao 'L'Equipe'.