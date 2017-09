Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Pepe integram a lista de 55 candidatos ao melhor onze da época 2016/17 da Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), anunciou esta quarta-feira o organismo.Cristiano Ronaldo e Pepe são os únicos portugueses entre os candidatos, cuja lista integra um recorde de 13 jogadores do Real Madrid, ainda que o defesa central tenha trocado o clube espanhol pelos turcos do Besiktas.O 'Onze Mundial' da FIFPro será divulgado a 23 de outubro, em Londres, durante a cerimónia de atribuição, entre outros, do prémio de melhor futebolista mundial da FIFA, que Cristiano Ronaldo é o principal favorito a vencer.

Autor: Lusa