Cristiano Ronaldo pode ser dor de cabeça para Zidane. O internacional português treinou esta sexta-feira à parte do grupo, trabalhando às ordens de um dos fisioterapeutas do Real Madrid , estando em dúvida para o jogo de sábado frente ao Eibar, da 26.ª jornada da liga espanhola.Quem também não esteve com o plantel no relvado de Valdebebas foi Varane e Coentrão que ficaram no ginásio. A sessão de treino do Real Madrid desta sexta-feira começou com um minuto de silêncio, em memória de Raymond Kopa , vencedor de três Taças dos Campeões Europeus pela formação merengue, que faleceu aos 85 anos, após doença prolongada.

Autor: Marta Correia Azevedo