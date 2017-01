De acordo com a publicação espanhola, o internacional português apresentou-se com problemas físicos frente ao Málaga, sábado, e esta segunda-feira será examinado pelo departamento médico do clube, estando em dúvida para o jogo com o Celta.



, que saíram lesionados do jogo frente ao Málaga, que terminou com vitória merengue, por



Marcelo e Modric , que saíram lesionados do jogo frente ao Málaga, que terminou com vitória merengue, por 2-1 , deverão ficar longe dos relvados entre três a quatro semanas (vão realizar exames esta segunda-feira para determinar a extensões das mazelas), aumentando o número de clientes do departamento médico merengue que trata também de Pepe, Bale e Carvajal.





Continuar a ler Segundo a 'Marca', também James Rodríguez está nesta lista de dúvidas. O internacional colombiano sabe das dificuldades com que se depara Zidane para o jogo com o Celta, mas ainda não estará a 100% e poderá também ficar fora dos planos do técnico para o jogo da Taça do Rei.





Segundo a 'Marca', também James Rodríguez está nesta lista de dúvidas. O internacional colombiano sabe das dificuldades com que se depara Zidane para o jogo com o Celta, mas ainda não estará a 100% e poderá também ficar fora dos planos do técnico para o jogo da Taça do Rei. A estas cinco baixas certas, pode juntar-se também Danilo, não se percebendo muito bem qual o seu estado físico e psicológico, depois das críticas que foi alvo na sequência da sua exibição frente ao Sevilha

Zidane não está com a vida nada facilitada para o jogo da 2.ª mão dos quartos-de final da Taça do Rei, quarta-feira, frente ao Celta de Vigo. Uma onda de lesões está a afetar o plantel do Real Madrid e Zidane não poderá contar com muitos dos jogadores que habitualmente são titulares. Segundo escreve esta segunda-feira o jornal a ' Marca ', cinco jogadores são baixas certas para o jogo que ditará quem segue para as meias-finais da Taça do Rei, às quais se juntam mais três dúvidas. E entre estes casos, está Cristiano Ronaldo.

Autor: Marta Correia Azevedo