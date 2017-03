Continuar a ler

"É uma ideia fenomenal, um conceito diferente. Os treinos são muito divertidos e qualquer pessoa pode vir ao ginásio, independentemente da idade ou do que faz. O preço é muito baixo, o que ajuda a motivar as pessoas a cuidarem de si", explicou Ronaldo.Já o fundador dos ginásios Crunch, Curtis Harman, assumiu que a escolha do português deveu-se a ele "ser o melhor de todos os tempos".

Cristiano Ronaldo surpreendeu esta segunda-feira com um novo projeto. O internacional português apresentou a sua cadeia de ginásios em Madrid, em parceria com as academias de fitness Crunch."É um conceito totalmente diferente, acessível a todos e que é a minha cara: não só como jogador, mas como pessoa que cuida da imagem, do corpo e da sáude. Era um projeto que queria e estou muito feliz", afirmou o craque português esta segunda-feira.