Ultrapassado o castigo de cinco jogos nas provas internas, Cristiano Ronaldo está de regresso aos convocados do Real Madrid para o embate desta quarta-feira, em casa, frente ao Betis. Uma espécie de remédio para todos os males merengues, que neste momento levam já sete pontos de atraso – menos um jogo – para o líder Barcelona.

Além do objetivo prioritário de reduzir esta distância para os rivais, o internacional português procura também retomar uma série goleadora já tradicional no arranque de cada temporada. Desde que chegou a Madrid, em 2009, CR7 apresenta uma média de sete golos nos oito primeiros jogos, sendo que, neste período, o recorde foi estabelecido em 2015/16, quando apontou dez. Um registo impressionante, naturalmente afetado por esta ausência forçada, que lhe permitiu ‘apenas’ assinar três remates certeiros em outros tantos encontros disputados.

No Santiago Bernabéu, Ronaldo tem a oportunidade de dilatar estes números diante de um adversário a quem já fez mossa. Nos dez jogos em que teve pela frente o Betis, o melhor do Mundo marcou por cinco vezes. Um deles, no último encontro entre as duas equipas, em que a formação madridista levou a melhor (2-1).

Menos uma dor de cabeça

Sem os lesionados Benzema, Kovacic, Vallejo e Theo Hernández, este regresso de Cristiano Ronaldo constituiu menos uma dor de cabeça para Zidane. "Não vamos estar a falar do castigo outra vez. Estamos muito satisfeitos que volte e espero que seja a última vez que não possamos contar com ele. Vejo-o feliz porque o que ele gosta é de jogar e estar com os seus companheiros de equipa. Volta à Liga em casa e sabemos que todos gostam de jogar neste estádio", sublinhou o técnico madridista, que também já poderá contar com Marcelo e Toni Kroos, revelando já ter tudo acertado para renovar contrato com o Real Madrid. "Sinto-me bem aqui. A renovação está feita, mas não significa nada, pois só penso no dia a dia", frisou.

Renovação bem encaminhada

Terminada a indefinição em torno do seu futuro, que tanta tinta fez correr ao longo do mercado de transferências, Cristiano Ronaldo prepara-se para renovar contrato com o Real Madrid e aumentar as probabilidades de terminar a carreira no Bernabéu. Segundo a imprensa espanhola, as negociações entre as duas partes já estão num patamar bastante avançado, faltando apenas colocar o preto no branco.

De acordo com as notícias que vão correndo no país vizinho, CR7 deverá prolongar a ligação ao emblema merengue até 2022 – o atual vínculo termina em 2021 – e será alvo de uma substancial melhoria salarial. Nesta altura, o internacional português aufere um ordenado anual a rondar os 22 milhões de euros, mas com o novo contrato poderá chegar aos 30 milhões de euros limpos por temporada.

Javi García revê velhos amigos



Entre os 22 jogadores que vão entrar em campo, há um que terá o coração a bater mais forte. Javi García regressa ao Bernabéu, casa que foi sua entre 2002 e 2009. "É sempre especial jogar neste estádio. Passei cá anos muito bonitos e foi o Real Madrid que me deu tudo. Depois saí para o Benfica porque queria jogar mais e valeu a pena", referiu o médio espanhol em entrevista ao jornal ‘Marca’.