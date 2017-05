Cristiano Ronaldo deixou duras críticas aos seus detratores após sagrar-se campeão espanhol pelo Real Madrid pela segunda vez na carreira, na sequência do triunfo desta noite sobre o Málaga (2-0). O craque português lamentou as acusações de que foi alvo na sequência da polémica na partida com o Celta de Vigo, em que teria insinuado que os futebolistas galegos receberam uma mala de dinheiro como incentivo para derrotarem os merengues.



"As pessoas falam de mim mas não sabem um c.... Não vejo televisão, porque se visse não tinha vida, tão mal que falam de mim, no futebol e fora dele. Falam de mim como se fosse um delinquente. Enganam-se quando se referem ao Cristiano, dentro e fora do futebol. As críticas relacionadas com futebol não me preocupam, pois ali ao fazermos as contas as pessoas vão calar-se, estão sempre com duas pedras nas mãos quando vou falar. Não sou um santo mas também não sou o diabo que muitos dizem que sou. Não gosto disso porque tenho família, mãe, filho e não gosto que me ponham ao nível dos que fazem asneiras, quando eu não as faço", disparou CR7 na zona mista do La Rosaleda.





Continuar a ler

De resto, o internacional português admite que, ao contrário de outras temporadas, agora chega à reta final em melhor forma e menos desgastado: "Estou muito contente por um final de época espetacular, o melhor dos últimos anos, com uma gestão mais inteligente e com a ajuda dos treinadores e dos jogadores que têm atuado menos. Preparei-me para a parte final da época porque sabia que ia ser importante e tenho feito boas exibições."



Sobre a Bola de Ouro, Ronaldo desvalorizou: "Tudo ajuda mas não estou preocupado. Os títulos ganham-se com a ajuda dos companheiros e esta liga é de todos." De resto, o internacional português admite que, ao contrário de outras temporadas, agora chega à reta final em melhor forma e menos desgastado: "Estou muito contente por um final de época espetacular, o melhor dos últimos anos, com uma gestão mais inteligente e com a ajuda dos treinadores e dos jogadores que têm atuado menos. Preparei-me para a parte final da época porque sabia que ia ser importante e tenho feito boas exibições."Sobre a Bola de Ouro, Ronaldo desvalorizou: "Tudo ajuda mas não estou preocupado. Os títulos ganham-se com a ajuda dos companheiros e esta liga é de todos."

Cristiano Ronaldo irritado: «Falam de mim mas não sabem um c...»

Festa do Real Madrid: a foto portuguesa e Zidane no ar