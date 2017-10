Continuar a ler

Esta distinção tem como base os desempenhos individuais dos protagonistas compreendidos entre 20 de novembro de 2016 e 2 julho de 2017. A votação é feita por um júri composto por um selecionador, jogador e jornalista de cada país filiado na FIFA. O período de votos começou a 21 de agosto e acabou a 7 de setembro.



Em relação aos títulos conquistados pelos finalistas, CR7 leva a melhor sobre a concorrência. Cristiano chega a Londres com um campeonato, uma Champions e um Mundial de Clubes, enquanto Messi conta com uma Supertaça espanhola e uma Taça do Rei, troféu que partilha com o seu ex-colega Neymar. Numa cerimónia que vai eleger vários prémios, Messi será uma das novidades. Depois de ter faltado à última edição, La Pulga já está em Londres com a família.

Londres acolhe esta segunda-feira, a partir das 19h30, a cerimónia que vai escolher o melhor jogador do Mundo para a FIFA, prémio designado por The Best e que está na sua segunda edição. O grande candidato a revalidar o ‘título’ conquistado na época passada é Cristiano Ronaldo. O internacional português de 32 anos concorre com os habituais adversários nestas ocasiões: Messi e Neymar.O capitão da Seleção pode empatar com Messi no número de distinções de melhor jogador do Mundo atribuídas pela FIFA. Com quatro troféus no museu (2008, 2013, 2014 e 2016), CR7 pode igualar o craque do Barcelona, que foi considerado o melhor jogador do Planeta em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Autor: Diogo Jesus