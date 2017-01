Continuar a ler

De resto, na mesma conversa Ronaldo deixou uma palavra de "apreço a Griezmann", um jogador que, na sua ótica, "podia ter ganho e merecia, pela temporada tremenda que fez".

Questionado pelo programa El Larguero, da Cadena SER, sobre se tinha recebido alguma mensagem de felicitações por parte de Lionel Messi depois de ter ganho o prémio de melhor jogador do Mundo , Cristiano Ronaldo revelou que não tem o número do argentino e recordou que sempre felicitou o argentino... por ter estado presente."Estás a brincar? Não tenho o seu número... Felicito as pessoas quando elas estão presentes e ele não esteve aqui. Por isso é difícil agradecer a uma pessoa que não está... Quando ele ganhou as outras Bolas de Ouro felicitei-o, mas ele hoje não esteve aqui", atirou o avançado português, que mesmo assim deixa claro que entende a ausência dos jogadores do Barcelona.

Autor: Fábio Lima