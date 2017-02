Cristiano Ronaldo foi a grande ausência do treino de ontem do Real Madrid em Valdebebas, devido a um golpe que sofreu na perna direita no decorrer do jogo com o Osasuna, mas não está em risco para a receção dos merengues ao Nápoles, agendada para amanhã à noite. O internacional português, de 32 anos, é esperado já hoje no treino, depois de ontem ter feito trabalho condicionado no ginásio, tal como o compatriota Fábio Coentrão.

Quem já treinou integrado no grupo foi Gareth Bale, ainda que o galês não esteja disponível para esta 1ª mão dos oitavos-de-final da Champions. Contudo, a imprensa espanhola garante que Bale deverá ter minutos frente ao Espanyol ou Valencia para poder entrar nas contas para a 2ª mão da eliminatória no San Paolo.

