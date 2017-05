Continuar a ler

Com este triunfo, o Real ficou a apenas 1 ponto da conquista do título, mas Ronaldo frisa que a vontade merengue passa sempre por triunfar. "Falta um jogo. Sabemos que temos de dar tudo até final. A equipa esteve muito bem, jogou bem e com confiança. Falta um jogo, sabemos que o Málaga é forte em casa, mas temos de pensar em nós mesmos e ganhar. Vamos entrar em campo para ganhar. O objetivo da equipa é sempre esse. O Málaga é um bom adversário, mas somos o Real Madrid e temos de demonstrar que somos melhores e que queremos ser campeões", destacou.



Ao contrário de anos anteriores, Cristiano Ronaldo foi por várias vezes poupado por Zinedine Zidane nos encontros do Real Madrid. A situação causou estranheza inicialmente, especialmente porque é conhecida a fome de bola que CR7 tem, mas tudo estava planeado desde cedo, de modo a chegar ao final da temporada bem fisicamente. A revelação foi feita esta quarta-feira pelo português, isto depois de o craque merengue ter feito dois golos na vitória sobre o Celta de Vigo, por 4-1 "Ganha-se sempre no final. Como já disse antes, fiz uma gestão muito boa, com a ajuda do mister e dos meus colegas. Temos um plantel muito bom, com jogadores jovens e outros mais experientes. Guardei-me mais este ano para estar bem nesta fase final. Queria estar bem, porque tudo se decide nesta altura", explicou, ainda no relvado do Balaídos.

