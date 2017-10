Ronaldo e Harry Kane entraram ontem no Santiago Bernabéu com os mesmos golos (43) em 2017 mas com o inglês à frente do português nos goleadores da Champions desta época. Contudo, CR7 fez o golo do Real Madrid, de penálti, e apanhou Kane, embora tenha sido o artilheiro do Tottenham o último a rir em Madrid.Com o golo, Ronaldo ampliou para 111 os que tem na Taça/Liga dos Campeões, esperando agora para ver qual a resposta de Lionel Messi hoje frente ao Olympiacos em Camp Nou. O internacional português, de 32 anos, tem agora cinco golos esta época na Champions, tantos quantos Kane e novo duelo entre ambos está agendado para 1 de novembro, desta vez no Estádio de Wembley. Resta saber se alguém igualará esta dupla hoje: quem está melhor colocado é Lukaku, caso bise na Luz. Algo que os benfiquistas esperam que não aconteça...