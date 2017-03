Continuar a ler

Um matador de cabeça



Com o golo que marcou esta noite, Ronaldo assumiu igualmente a dianteira de um outro aspeto estatístico, o de jogador no ativo com mais golos marcados de cabeça. CR7 chegou aos 46, superando Aritz Aduriz, que tem 45. Com o golo que marcou esta noite, Ronaldo assumiu igualmente a dianteira de um outro aspeto estatístico, o de jogador no ativo com mais golos marcados de cabeça. CR7 chegou aos 46, superando Aritz Aduriz, que tem 45.

Habituado a deter recordes, Cristiano Ronaldo alcançou este domingo o topo de uma das poucas estatísticas particulares que ainda não domina no Real Madrid , ao igualar Alfredo Di Stéfano como o jogador com mais golos marcados pelos merengues no Santiago Bernabéu.Segundo dados apresentados por Mister Chip, especialista espanhol de estatísticas, o golo marcado por CR7 diante do Betis foi o seu 210.º no palco merengue, tento que lhe permite igualar a tal marca histórica de Di Stéfano. Para trás ficam Santillana (209), Raúl (206) e Puskás (157).

Autor: Fábio Lima