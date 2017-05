Continuar a ler

CR7 elogiou gestão



A importância deste novo plano



Os resultados estão claramente à vista... A importância deste novo plano foi também enaltecida pelo próprio Ronaldo na quarta-feira , após o encontro dos Balaídos, no qual fez dois golos e ajudou de forma decisiva o Real Madrid a dar um passo importante rumo ao título. "Ganha-se sempre no final. Como já disse antes, fiz uma gestão muito boa, com a ajuda do mister e dos meus colegas. Temos um plantel muito bom, com jogadores jovens e outros mais experientes. Guardei-me mais este ano para estar bem nesta fase final. Queria estar bem, porque tudo se decide nesta altura", explicou o craque.Os resultados estão claramente à vista...

Aos 32 anos, o Real Madrid e o próprio Cristiano Ronaldo sabem que a condição física do craque português já não é a mesma de há umas temporadas, daí que Zinedine Zidane e seus pares tenham decidido, de forma pontual, conceder alguns encontros de descanso ao português. A rotação deu resultado no que a golos diz respeito, com CR7 a abrir o chamado frasco do ketchup nesta fase final da temporada, mas também acabou por ter efeitos positivos noutros parâmetros estatísticos. Um deles é o da velocidade máxima atingida em campo.É que, segundo dados apresentados pelo 'AS' - com base na estatística oficial -, nos primeiros 12 encontros que disputou na Liga CR7 apresentou em média uma velocidade máxima de 30 km/h, um registo que nos 16 encontros seguintes acabou por melhor em dois quilómetros - fazendo uma média de 32 km/h. De acordo com os números da Liga espanhola, na quarta-feira, diante do Celta de Vigo , o craque merengue chegou aos 33,25 quilómetros por hora num sprint que fez, marca que apenas superou noutros dois encontros até agora efetuados: ante o Sevilha (33,49 km/h) e Espanyol (33,6).

Autor: Fábio Lima