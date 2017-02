Cristiano Ronaldo não esteve com o restante plantel na sessão de treino desta segunda-feira em Valdebebas, onde o Real Madrid começou a preparar a partida frente ao Valencia , em atraso da 16.ª jornada da liga espanhola, que irá disputar quarta-feira.Zidane não contou com o internacional português que, segundo a imprensa espanhola, ficou no ginásio a fazer trabalho específico, tal como Danilo, mas deverá ser opção para a partida diante dos che.Já Sergio Ramos voltou a integrar o plantel às ordens do treinador merengue, depois de se ter lesionado no quadril direito no encontro da Liga dos Campeões com os italianos do Nápoles