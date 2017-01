Continuar a ler

No final do encontro, o internacional espanhol referiu: "Não devemos apontar o dedo a ninguém. A série de 40 jogos sem perder deixa-nos orgulhosos. E continuamos líderes!"



Já Zidane, treinador dos merengues, disse ter "orgulho" de Sergio Ramos, que "fez um grande jogo". "O auto-golo? É futebol", frisou na conferência de imprensa que se seguiu à partida da 18.º jornada da liga espanhola.









Modric deixou aviso a Sergio Ramos antes de Cristiano Ronaldo marcar o penálti

O Real Madrid estava a ganhar por 1-0 ao Sevilha quando Sergio Ramos marcou aos 85' na própria baliza, o que deu início à recuperação da equipa da casa. Minutos depois Jovetic acabaria por fazer o 2-1 final. Foi nesse momento, aos 90+2', que Cristiano Ronaldo se virou para o central merengue e atirou: "Temos que ter cabeça, f..."O teor das palavras de Cristiano Ronaldo foi divulgado pela 'Cuatro' com amplo destaque em jornais, como o 'As', e representa um dos episódios do encontro que meteu Sergio Ramos ao barulho.

Autor: Sandra Lucas Simões