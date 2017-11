Cristiano Ronaldo admitiu que as saídas do plantel do Real Madrid no último defeso deixaram os merengues mais vulneráveis. O português respondia assim sobre a fase menos positiva que a equipa atravessa."Todos os jogadores que saíram no verão tornavam-nos mais fortes. Não é uma desculpa, mas jogadores como Pepe, James, Morata... faziam-nos mais fortes", frisou Cristiano, após a derrota em Londres diante do Tottenham.Zidane conta com jogadores jovens na equipa, mas Ronaldo lembra a falta de experiência: "Os miúdos são o futuro, mas são jovens e isso nota-se na sua experiência".

Autor: Luís Miroto Simões