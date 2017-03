Continuar a ler

O que Ronaldo andou a fazer esta segunda-feira... "O mais importante para competir ao máximo é treinar sempre com inteligência, com muita vontade, trabalho e sempre no máximo. Raramente mudo a minha forma de treinar", esclareceu.



E concluiu com um comentário que arrancou sorrisos a quem assistia: "O ginásio é um bom sítio para conhecer gente, embora haja outros sítios. Já conheci gente interessante nos ginásios".

São quase imagem de marca de Cristiano Ronaldo e dão que falar quase tanto como os seus golos. Estamos a falar, claro está, dos abdominais do craque do Real Madrid que voltaram esta segunda-feira a ser assunto na apresentação do seu novo projeto : uma cadeia de ginásios em Madrid em parceria com a cadeias de fitness Crunch."Não é verdade que faça 3 mil abdominais por dia, só os faço três ou quatro vezes por semana. Não sei se chegarei aos mil por semana", afirmou hoje em Madrid.

Autor: Sofia Lobato