"Estou muito contente com este prémio, é o melhor que um jogador pode ter. Que em 2017 todos tenham mais cabeça. Todos", afirmou Ronaldo.



No dia em que conquistou o prémio da FIFA 'The Best', Cristiano Ronaldo deixou um recado dirigido a Gerard Piqué. Ao programa 'El Larguero' da Cadena Ser e quando questionado sobre como avaliava as últimas declarações do central do Barcelona devido às arbitragens, o internacional português desejou que este seja um ano com "mais cabeça".