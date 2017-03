Cristiano Ronaldo recuperou de problemas musculares e voltou este domingo a treinar no Real Madrid sem limitações. O capitão da seleção portuguesa tinha falhado o jogo de sábado no terreno do Eibar, que os merengues venceram por 4-1 , na Liga espanhola, mas já voltou em pleno aos treinos.Ronaldo trabalhou sem condicionantes e mostrou ao treinador Zinedine Zidade que pode ser opção para o jogo de terça-feira com o Nápoles, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.No primeiro jogo, em Madrid, o Real venceu os italianos por 3-1

Autor: Lusa