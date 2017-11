O incrível caso de Cristiano Ronaldo! O craque português transforma-se quando escuta o hino da Champions e desata a marcar golos. Tem oito tentos em cinco jogos na prova esta época, o que lhe confere a média de 1,6 remates certeiros por partida. Notável! Este registo contrasta – e de que maneira! – com o seu percurso no campeonato. Aí tem apenas um golo em oito jogos, o que se traduz na média de 0,12 tiros certeiros por jogo. Horrível!Levando em consideração todo o consulado do CR7 no Real Madrid, conclui-se que 2017/18 é uma época singular. Nunca o luso totalizara mais golos na Europa do que a nível interno por esta altura do ano. Constata-se também que é a segunda vez que chega a 23 de novembro com oito golos na Champions, igualando a marca de 2013/14. Fica igualmente provado que a carreira no campeonato espanhol não é má... é péssima!Outro dado que atesta a dupla personalidade do luso é o número de remates. Tem 37 disparos e oito golos na Champions, ou seja, fatura a cada 4,6 remates. Apresenta 55 remates e um golo na liga espanhola. Verdadeiramente arrasador! A balança continua a pender para o mesmo lado quando se analisa o ano civil. O CR7 totaliza 18 golos (12 jogos) na Champions e 16 (26 jogos) no campeonato. Se dúvidas houvesse...

Autores: Hugo Neves e Nuno Pombo