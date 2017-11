Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, James Rodrigues, Di María são apenas alguns dos futebolistas que se viram a braços com o fisco espanhol. Ainda esta sexta-feira o treinador José Mourinho compareceu em tribunal de Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid, devido a suspeitas de evasão fiscal."É preciso procurar os melhores profissionais e a melhor estratégia para a carreira. Gastei muito dinheiro com advogados e profissionais para fazer tudo direitinho. Pois quando ocorre algo errado, é um problema a dobrar, porque, além do aspeto financeiro, a imagem fica arranhada - e é difícil recuperar", afirmou o antigo futebolista brasileiro Ronaldo à revista 'Veja' quando questionado sobre o assunto.O ex-jogador, que ficou conhecido como Fenómeno, diz ainda que os atletas têm de ser interessar e não podem apenas assinar os contratos, confiando nos assessores: "Não podem fazer isso. Têm de arranjar tempo para ver tudo, têm de se interessar pelos próprios negócios", afirmando que nunca assinou nenhum contrato sem o ler: "Nunca, não existe nenhum risco de isso acontecer. Participava das negociações, da elaboração dos contratos, acompanhava de perto. Não com tanta atenção como agora, porque quando jogava tinha menos tempo. Mas tem de debater, discutir, questionar, tem de saber de tudo."