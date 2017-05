Continuar a ler

"Dinheiro, tu muito... uma mala", terão sido as palavras dirigidas por Ronaldo ao defesa-central argentino do Celta, adianta a notícia.

Recorde-se que o jornalista Eduardo Inda, diretor do jornal digital 'OK Diario' revelou que o Barcelona teria oferecido três milhões de euros aos jogadores do clube galego como incentivo para vencer o Real Madrid, e assim assegurar o título na liga espanhola. Este tipo de ações estão proibidas em Espanha.



O Real Madrid, recorde-se, venceu o Celta por 4-1 e agora só precisa de um empate no útlimo jogo da temporada (Málaga) para se sagrar campeão. "Dinheiro, tu muito... uma mala", terão sido as palavras dirigidas por Ronaldo ao defesa-central argentino do Celta, adianta a notícia.

A transmissão televisiva do jogo entre o Real Madrid e o Celta Vigo mostrou Cristiano Ronaldo a dirigir-se a Gustavo Cabral ao mesmo tempo que fazia gestos que estão a ser interpretados em Espanha como sugestão de que os galegos teriam recebido dinheiro como incentivo para derrotar os merengues.O jornal 'Marca' deu destaque à situação colocando duas capturas de ecrã nas quais se vê o internacional com o braço à altura da cintura como se estivesse a segurar uma pasta, e outra em que se percebe claramente um sinal de dinheiro, com o indicador e o polegar juntos.