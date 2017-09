Cristiano Ronaldo voltou aos golos pelo Real Madrid e, depois de bisar no triunfo em Dortmund, o craque português não resistiu em mandar uma ‘ferroada’ aos críticos no final daquele que foi o 400.º encontro oficial com a camisola merengue."Parece que tenho de demonstrar jogo a jogo aquilo que sou, a opinião que o público tem sobre mim deixa-me surpreendido. Uma vez mais, os números falam por si próprios. Estou feliz por ter cumprido o 400.º jogo pelo Real e tenho não sei quantos golos pelo clube. Os que falam de mim sabem isso melhor do que eu. Quando estou bem e tenho a oportunidade, marco!", começou por lembrar o goleador do Real, clube pelo qual soma agora 412 remates certeiros em todas as competições."A minha forma de estar na vida é sempre a mesma, sou um profissional exemplar e nunca entro em desespero. A crítica, essa é cada vez pior. Se estou desgostoso no Real? Tal afirmação não saiu da minha boca!!! Enfim, quando és grande toda a gente fala de ti…", acrescentou CR7, antes de analisar o jogo e uma eventual… renovação de contrato: "A equipa esteve fenomenal! Se vou renovar? É uma boa pergunta. O presidente pode respondê-la melhor do que eu. Sinto-me feliz, pois faço aquilo que gosto."