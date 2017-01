Consagrado esta segunda-feira como melhor jogador do Mundo na Gala The Best FIFA 2016 , Cristiano Ronaldo recolheu 34,54% dos votos, segundo dados revelados pela FIFA. O português, que em 2016 se sagrou campeão europeu de clubes e seleções, deixou Lionel Messi a mais de 8% (26,42%), ao passo que Antoine Griezmann completou o pódio com 7,53%.Olhando para o passado, este foi o terceiro triunfo mais amplo do português sobre o argentino nesta sua batalha particular. Pior só mesmo em 2013, quando conquistou a Bola de Ouro (na altura ainda em conjunto com o 'L'Équipe') com 3,27% de avanço.

Autor: Fábio Lima