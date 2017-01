A inclusão de Cristiano Ronaldo na lista de convocados do Real Madrid para o encontro de hoje com o Celta de Vigo, válido para os quartos-de-final da Taça do Rei, acaba por ser a maior curiosidade nas opções de Zinedine Zidane apenas porque se trata da prova em que o português mais vezes tem sido poupado desde que chegou ao clube, em 2009.

Na verdade, CR7 soma até agora 28 jogos na Taça do Rei (e 21 golos), enquanto no mesmo período o Real Madrid disputou 44. O craque português ajudou a conquistar o troféu duas vezes, em 2010/11 e 2013/14, e o seu provável regresso frente ao Celta colocará um ponto final num jejum de dois anos já que a sua última aparição na prova aconteceu a 15 de janeiro de 2015, frente ao At. Madrid.

Alvo preferencial

Se a história e as estatísticas ajudassem a definir o resultado dos jogos, então era quase certo que o Real Madrid sairá vencedor e Cristiano Ronaldo marcará pelo menos um golo ao Celta de Vigo. A equipa galega é aquela que (a par do Getafe) mais golos sofreu do português em jogos no Santiago Bernabéu – 13 em todas as provas.

Esses tentos em casa foram apontados em cinco jogos: 1 (de penálti) para a liga e mais 3 para a Taça do Rei, em 2012/13; dois na época seguinte, para a liga; mais três em 2014/15 e finalmente um póquer em 2015/16, sempre na liga. O Real Madrid, por seu lado, só uma vez foi eliminado pelo visitante de hoje, na longínqua época de 1940/41, e de então para cá somou sete qualificações, com seis vitórias e um empate em casa.

É, por isso, caso para dizer que Cristiano Ronaldo está de volta à Taça do Rei para defrontar um dos seus ‘clientes’ preferidos.



Zidane defende Navas e faz bluff com CR7



Zinedine Zidane aproveitou a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Celta de Vigo para defender com unhas e dentes os seus jogadores mais criticados após a derrota em Sevilha, a começar pelo guarda-redes Keylor Navas. "Não vejo qualquer motivo de críticas, afinal era ele que estava na baliza nos 40 jogos em que não perdemos. Keylor está muito bem, estou também feliz com Kiko e Rubén, e não vejo motivos para perder tempo com esse tipo de rumores."



Zidane garante que a sua equipa não está cansada. "Pelo contrário, vejo os jogadores empenhados e prontos para dar sempre tudo. No final da época, se ganharmos alguma coisa, será pelo desempenho destes 24 jogadores", garantiu.



Sobre a gestão de Cristiano Ronaldo foi claro: "Amanhã [hoje] verão o que vai acontecer", disse, com uma risada.