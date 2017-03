Continuar a ler

Quem também regressou aos triunfos foi o Nantes , comandado por Sérgio Conceição. Após a pesada derrota no Mónaco (4-0), a equipa do técnico português ganhou por 3-2 em Montpellier . Tal como o Lille, o Nantes também esteve a perder (Mounié abriu o marcador aos 12'), mas um bis de Nakoulma (24' e 68') virou o resultado. Depois, Boudebouz empatou aos 84', mas os forasteiros ainda garantiram a vitória graças ao golo tardio do argentino Emiliano Sala (89').Menos sorte teve Rui Almeida e o seu Bastia . Na visita a Guingamp, a conjunto orientado pelo treinador português acabou goleado por 5-0 , apesar de ter chegado ao intervalo empatado a zero. Salibur (47'), Deaux (56'), Briand (70'), Blas (78') e Mendy (86') fizeram os golos numa partida em que a expulsão de Danic, aos 61', nos visitantes, contribuiu claramente para o avolumar do resultado.