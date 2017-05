Continuar a ler

Outro testemunho indicou que Rooney preferiu o 'vermelho' nas apostas que fez quando jogava na roleta do casino Manchester 235, onde terá uma conta aberta.



O internacional inglês foi notícia pelos piores motivos há pouco mais de seis meses, quando festejou o triunfo de Inglaterra frente à Escócia (3-0) no meio de um casamento, depois de uns copos a mais.



O jornal inglês 'The Sun' revelou que Wayne Rooney perdeu 500 mil libras (mais de 588 mil euros) num casino de Manchester a jogar blackjack e roleta, em apenas duas horas, numa noitada depois do triufo sobre o Rostov, a 16 de março.O capitão do Manchester United parece não se ter conseguido livrar do vício do jogo que alimentou discussões com a mulher, Colleen, no passado recente, bem como do hábito de 'acompanhar' estas saídas com um bom número de bebidas alcoólicas - uma testemunha relatou na notícia que o avançado bebeu várias garrafas de cerveja.