Este 'míssil' de Rooney fê-lo entrar para a história no Manchester United

Wayne Rooney mostrou-se muito feliz com o golo número 250 pelo Manchester United, que o tornou no melhor goleador de sempre dos red devils, ultrapassando Bobby Charlton."É uma grande honra, estou muito orgulhoso. Claro que foi difícil ficar radiante devido ao resultado, porque perdemos dois pontos. Mas, vendo bem as coisas, é uma grande honra. É algo que nunca esperei quando cheguei ao clube. Estou maravilhado", contou à Sky Sports após o jogo com o Stoke City Rooney expressou ainda a satisfação por representar o Manchester United: "Tenho orgulho em jogar por este clube e estar no topo dos melhores marcadores de sempre. É algo que vou levar comigo para o resto da vida".

Autor: Luís Miroto Simões