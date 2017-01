Continuar a ler

O experiente avançado, que chegou a Old Trafford em 2004, acredita que deixará para trás o antigo capitão do United e campeão mundial de 1966, mas não deixou de admitir que este dia foi especial pela "honra" que significa igualar Bobby Charlton. E sublinha a satisfação por tudo o que tem conseguido ao serviço dos red devils.



"Nunca pensamos tão lá para trás, mas estou neste clube há muito tempo. Estou feliz por isso, a divertir-me com o meu futebol e estou agradecido por ter voltado a marcar. Este clube é uma grande parte da minha vida. Claro que gostamos de bater recordes frente aos nossos adeptos. Temos agora dois jogos em casa e espero que o próximo golo apareça num desses encontros. Mas o mais importante é o resultado", sublinhou.



Elogios de Mourinho



Já o técnico José Mourinho também não deixou de assinalar o feito de Wayne Rooney, salientando que o mais importante está no futuro. "Este não é o melhor dia para ele. O melhor dia ainda chegará, é só uma questão de saber quando. Mas é impressionante porque todos conhecem Sir Bobby e o que ele significa na história do clube e do futebol inglês. E ver o Wayne marcar o mesmo número de golos pelo Manchester United é fantástico", frisou.



Refira-se que Rooney precisou de 543 jogos oficiais pelos red devils para chegar aos 249 golos (0,46 por jogo), enquanto Charlton alcançou essa marca em 758 encontros (média de 0,33). Na 3.ª posição entre os melhores goleadores do United está o escocês Denis Law, com 237 tiros certeiros (em 404 partidas).

Wayne Rooney estreou-se como profissional ao serviço do Everton, em 2002, com apenas 16 anos, mas é no Manchester United que se tornou numa figura incontornável do futebol inglês. E, aos 31 anos, o avançado igualou este sábado o recorde do mítico Bobby Charlton ao somar o golo 249 pelos red devils. Um feito pelo qual não esconde o orgulho."Sinto-me muito honrado por poder jogar neste clube mas estar no topo em termos de golos, ao lado de Sir Bobby [Charlton]... É realmente um momento de grande orgulho para mim", admitiu Rooney em declarações ao canal televisivo BT Sport depois de ter marcado o golo inaugural, logo aos 7', na vitória (4-0) sobre o Reading para a Taça de Inglaterra.

Autor: José Angélico