A ausência, por castigo, de Zlatan Ibrahimovic no Chelsea-Manchester United de hoje pode tornar-se uma excelente oportunidade para Wayne Rooney: além de poder ajudar a formação de Mourinho a atingir as meias-finais da Taça de Inglaterra, tem a hipótese de melhorar os números contra a sua... besta azul. De todos os clubes ingleses que defrontou e nunca representou, o Chelsea é a única equipa contra quem perdeu mais jogos (14) do que os que ganhou (11). Em 35 duelos contra os londrinos, fez 9 golos (apenas um para a Taça de Inglaterra), embora não marque em Stamford Bridge há mais de... 5 anos: bisou a 5 de fevereiro de 2012 num 3-3 que estava 3-0 a favor do Chelsea aos... 51 minutos.

O internacional inglês, de 31 anos, rejeitou a China para se manter fiel ao United e tem hoje excelente oportunidade para mostrar a José Mourinho que pode contar com ele para o presente e futuro. Apesar de ter jogado na Rússia na passada 5ª feira, o técnico português avisou que o United apresentará hoje uma equipa forte: "Claro que não vamos ter Zlatan mas vamos lá com tudo o que temos. Não vamos lançar uma equipa só com reservas e suplentes. O Manchester United não pode fazer isso. Somos o detentor do troféu e, apesar de podermos fazer algumas alterações, não jogará uma equipa de reservas."

Hazard avisa Mourinho "Desde que assinei pelo Chelsea, nunca ganhei esta Taça. Chegámos a um momento-chave da época e temos de dar tudo para sermos campeões e ganharmos a Taça de Inglaterra", atirou Hazard, craque dos blues. Ainda no universo Chelsea, Conte referiu que "John Terry é que decide o futuro no fim da época". O mítico central do Chelsea, de 36 anos, acaba contrato e é alvo do WBA. Tottenham nas ‘meias’ O Tottenham goleou o Millwall, do 3º escalão, por 6-0. Harry Kane sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo logo aos 10’ – corre o risco de parar... 7 semanas – e Son brilhou com um hat trick.

Autor: Hugo Neves