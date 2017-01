O avançado inglês Wayne Rooney marcou este sábado o seu 249.º golo com a camisola do Manchester United, igualando o recorde de Bobby Charlton, na receção ao Reading , para a Taça de Inglaterra.O melhor marcador de sempre da seleção inglesa, com 53 golos em 119 jogos, inaugurou o marcador para a formação comandada pelo português José Mourinho aos sete minutos, em Old Trafford, igualando o número de tentos de Bobby Charlton pelo clube de Manchester.Rooney, de 31 anos, chegou aos red devils em 2004, proveniente do Everton.

Autor: Lusa