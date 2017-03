Wayne Rooney pode mesmo regressar ao Everton no final desta temporada. A Sky Sports noticia esta quinta-feira esta hipótese estará mesmo em cima da mesa do avançado do Manchester United, que vai ponderar sobre o assunto.É público que os toffees desejam o regresso do seu produto das camadas jovens e o pouco espaço que se antevê para Rooney em Old Trafford pode ser crucial na decisão do jogador. Com Ibrahimovic em grande plano e Griezmann na mira dos red devils, o atacante inglês pode estar de saída da casa à qual chegou na já remota época de 2004/05.Convém dizer que Rooney, de 31 anos, tem ainda outra época de contrato com o Manchester United, e uma saída sem custos terá de ser acordada com o clube de Old Trafford. Uma situação que pode resolver-se facilmente, dado o astronómico salário do jogador: cerca de 1,4 milhões de euros por mês.

Autor: Luís Miroto Simões