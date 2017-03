Continuar a ler

"É difícil acreditar que vamos jogar naquele campo, se é que podemos chamar campo", disse Mourinho na antevisão ao jogo com os russos.Agora, a liga russa obrigou o clube a escolher um recinto alternativo para os seus jogos em casa, até à recuperação do relvado do seu estádio, fora da 'lista' dos que vão acolher encontros da Taça das Confederações e Mundial2018.