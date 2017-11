Continuar a ler

"Mas era brilhante, não tinha nada de estúpido, e era também muito generoso. Era capaz de chegar a uma bomba fde gasolina e pagar o abstecomento a todos os que estivessem lá ou de dar um monte de dinheiro a um sem abrigo."



"Balotelli ficava a pensar por que motivo é que o seu carro tinha sido apreendido [pelas autoridades] 27 vezes... porque tinha pintura de camuflagem e porque ele o deixava mal estacionado todos os dias à porta do restaurante San Carlo no centro de Manchester. Então, quando abri o cacifo depois dele se ir embora, caiu um monte de papéis, as multas que ele teve!", encerrou Chapman.



A sensação de alívio no Manchester City pela negociação bem sucedida com o Milan em janeiro de 2013 foi substituída por algum certo espanto quando os funcionários foram verificar se Mario Balotelli tinha deixado o seu cacifo em ordem..."Balotelli era único. É o homem mais imprevisível do planeta Terra. Quando foi expuslo frente ao Arsenal atirou uma chuteira que rebentou com o plasma que estava no balneário", começou por contar Les Chapman, roupeiro dos citizens, em declrações ao 'Daily Mail', relatando depois que o italiano tinha bom coração, antes de fazer a revelação: